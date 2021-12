Governador participa de passagem de comando e Escola Militar Tiradentes está sob nova direção

O evento aconteceu na quadra esportes da instituição, localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco e contou com a presença do governador Gladson Cameli, além da secretária de Educação, Socorro Nery e do comandante-geral da Polícia Militar, Paulo César Gomes.

A coordenação que desde a fundação da escola era gerida pelo major da Polícia Militar, Agleison Alexandrino Correia, passou a ser da major Eliana Maia de Andrade, licenciada em Ciências Biológicas, bacharel em Direito e servidora da corporação há mais de 20 anos.

“Agradeço ao major Agleison pelo belo serviço prestado ao Estado durante esses anos à frente do Colégio Militar Tiradentes, espero que continue nos ajudando. Já a major Eliana, lhe desejo uma boa gestão, pautada no compromisso e ciente da responsabilidade deste novo desafio. Sei que é capaz e de que podemos contar com você”, disse o governador durante a solenidade.

O comandante-geral da Polícia Militar informou que a troca se deu a pedido do antigo gestor, que a partir de agora passa a desempenhar suas funções frente ao controle interno da corporação. “Major Agleison desenvolveu um trabalho maravilhoso neste colégio e sentiremos falta. Não queria nem que saísse, mas precisou sair e desejo a ele e a major Eliana boa sorte dentro de suas novas funções. São dois excelentes profissionais”, destacou Paulo César.

Instituído em 20 de dezembro de 2017, por meio da Lei Estadual n° 3.362, o Colégio Militar Tiradentes recebeu esse nome em homenagem ao patrono das polícias militares, Joaquim José da Silva Xavier. A unidade integra a estrutura organizacional da Polícia Militar e seu funcionamento se dá em regime de colaboração com a Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE).

Além das disciplinas previstas na base nacional, a instituição também oferece disciplina militar, ética, noções de cidadania e civismo, atendimento pré-hospitalar entre outras atividades complementares, entre elas, balé, música, defesa pessoal e xadrez.

“É uma satisfação ver que ao longo desses quatro anos conseguimos concluir nosso objetivo que foi colocar o colégio militar entre os melhores a nível de estado e se destacando a cada ano a nível nacional. Deixo a gestão com sentimento de dever cumprido e com a certeza de que a nova gestão elevará cada dia mais o nome dessa querida instituição”, colaborou Agleison Alexandrino, ex-coordenador da instituição.

Nascida em Rio Branco/AC, Eliana Andrade tem 42 anos, é mãe de duas filhas e ingressou nas fileiras da Polícia Militar nos anos 2000. Além das duas formações superiores, em seu curriculum dentro da corporação, ela já passou por diversos cursos, atuou como instrutora e coordenadora do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), foi subcomandante do 5° Batalhão de Polícia Militar, comandante de companhia em Porto Acre, chefe de gabinete do Comando-Geral, sub-corregedora e chefe da Divisão de Ensino e Instrução, na Diretoria de Ensino da corporação.

“Assumo agora uma grande responsabilidade de um colégio que já vem se destacando a nível nacional. Minha missão é continuar mantendo o padrão já estabelecido pelo antigo gestor, fortalecendo, colaborando e promovendo maiores níveis de avanços em favor da educação das nossas crianças e adolescentes”, finalizou Eliana Maia.