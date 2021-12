Governo nomeia novos aprovados no cadastro de reserva do Idaf; veja a lista

Em uma edição especial do Diário Oficial do Acre na quinta-feira (30), o governador Gladson Cameli (PP), nomeou sete aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF).

Os novos médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos em defesa agropecuária e florestal vão atuar em Rio Branco e no interior do estado. Os aprovados no certame realizado em fevereiro do ano passado terão prazo de 30 dias para a entrega obrigatória de documentos e assinatura do termo de posse.