Governo sanciona CNH gratuita no Acre; veja quem terá direito

CNH Urbana : destinada às pessoas residentes na zona urbana e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal- CadÚnico.

A lei foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no último dia 17. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e segundo texto, está prevista a CNH nas categorias A ou B, na hipótese de adição de categoria A ou B, bem como na mudança da categoria B para D.

