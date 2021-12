Grávida de 7 meses perde bebê após levar soco do ex-marido em Porto Velho

Uma jovem de 21 anos, que estava no 7° mês de gestação, deu entrada no Hospital Ary Pinheiro com início de aborto após ser agredida pelo ex-marido (e pai da criança), em Porto Velho. O caso aconteceu no início desta semana. Após a mulher ser submetida a exames, foi constatada a morte do bebê.

De acordo com o boletim, quando a Polícia Militar (PM) chegou no Hospital de Base para atender a ocorrência, a jovem de 21 anos disse lembrar apenas que seu ex-marido havia lhe dado um soco no olho e acordar em seguia caída no chão. Ao cair no solo, a gestante bateu a barriga em uma pedra.

A irmã da jovem, que estava no hospital, contou à PM que a vítima e o ex começaram a discutir, pois ela pediu dinheiro para comprar comida, mas ele não deu.

Depois disso ele começou a xingar a mulher e disse querer sua morte junto com a da criança. Após agredi-la verbalmente, o homem deu um murro no rosto e empurrou a grávida, que caiu de barriga para baixo no chão.

Em seguida, o suspeito acionou o Samu e a mulher foi levada ao Hospital de Base. A vítima foi internada e na ultrassom mostrou que o bebê não tinha sinais vitais. Ela foi medicada para expelir o feto morto do útero.

No registro policial não fala se o homem foi preso. Segundo boletim, a vítima tem uma medida protetiva contra o agressor, porém eles moram na mesma vila de apartamentos.

Histórico de agressão

No registro policial consta que o agressor já praticou graves agressões físicas contra a vítim, como enforcamento, pauladas, socos, puxões de cabelo.

Ele também apresenta comportamento possessivo com ciúmes excessivo e de controle sobre a vítima.