Repórter cai do 3º andar de prédio após sair do trabalho para fazer sexo

Um repórter da CNN Brasil em Brasília, que participa de transmissões ao vivo no programa Novo Dia, sofreu uma queda do terceiro andar de um prédio localizado no bairro Asa Norte, no Distrito Federal.

Segundo informações apuradas pelo portal Metrópoles, e divulgadas pelo Portal Leo Dias, o incidente ocorreu na quinta-feira (23/05), após o repórter ter desaparecido do expediente depois de marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento.

O repórter, cuja identidade não foi revelada, chegou a aparecer no telejornal por volta das 6 horas da manhã, mas depois disso não retornou à programação e nem foi visto na redação da emissora.

O apartamento de onde o repórter caiu pertence à pessoa com quem ele havia marcado o encontro. Essa pessoa será convocada para prestar depoimento às autoridades. A polícia está investigando o caso e recolhendo informações para esclarecer o ocorrido.

As autoridades pretendem ouvir o repórter assim que possível. Até o momento, para proteger a sua privacidade, não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.