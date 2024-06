PRF volta a apreender transporte de madeira ilegal em duas ocorrências na BR-364

Dois carregamentos de madeiras que eram transportadas ilegalmente pela BR-364, em Rondônia, na região de Ariquemes, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último final de semana mas só divulgado pela corporação nesta terça-feira (28), Os dois carregamentos correspondem a 90 metros cúbicos de madeira de lei.

De acordo com a PRF, a primeira apreensão ocorreu no período da manhã. A equipe visualizou uma combinação de veículos de carga deixar a rodovia e adentrar em uma via conhecida como “desvio”. Após o acompanhamento e abordagem à combinação veicular, foi constatado que o veículo transportava madeira serrada sem os documentos de porte obrigatório.

A segunda ocorrência aconteceu no período da tarde. Os policiais abordaram outra combinação de veículos de carga. Após análise dos documentos apresentados pelo motorista, a equipe constatou uma carga de madeiras com diversas espécies diferentes das autorizadas no Documento de Origem Florestal (DOF), além de ser constatado um excesso de peso.

No total, 93,7 metros cúbicos dos materiais florestais foram retidos para inspeção dos órgãos ambientais e encaminhados à justiça para posterior destinação. Os condutores assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial Criminal (JECRim) da respectiva Comarca.