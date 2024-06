Sasha Meneghel cria a própria marca de moda, Mondepars

Sasha Meneghel anunciou, no Instagram, a criação da própria marca de moda, intitulada Mondepars. Formada em moda pela Parsons, nos Estados Unidos, a estilista e influenciadora explicou que a primeira coleção da etiqueta, fundada no Brasil, chegará em junho.

Aos 25 anos, Sasha acrescenta um importante passo à carreira profissional ao revelar oficialmente que terá uma marca de moda. O nome escolhido, Mondepars, é derivado do francês, “monde” (mundo, em tradução), e do latim, “pars” (fazer parte).

De acordo com a empresária, o trabalho terá como foco peças clássicas, versáteis, e, em grande maioria, sem gênero. A sustentabilidade também é um dos propósitos de Sasha com a Mondepars.

A estreia oficial da label está prevista para junho, com um desfile realizado em São Paulo.

Sasha Meneghel

Além de ser uma admiradora da moda, a filha de Xuxa escolheu o universo fashion como formação. Sasha tem no currículo a graduação na conceituada Parsons School of Design, em Nova York, que tem como ex-alunos personalidades como Alexander Wang e Tom Ford.

Em entrevista à Vogue, a estilista destacou que teve a certeza de seguir na área da moda após um estágio com a estilista carioca Lenny Niemeyer. “Tem muita gente incrível nessa indústria e acho que eu tenho tido muita sorte com as pessoas que eu trabalho”, reconheceu.

A trajetória de Sasha Meneghel como modelo também é significativa. Ao longo dos anos, ela posou para labels renomadas, como HStern, Live!, Água de Coco e Melissa. Como designer, ela já colaborou com empresas como Cantão e C&A.