Messi e Jimmy Butler atuam com Will Smith em teaser de Bad Boys 4

Lionel Messi, do Inter Miami, e Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, da NBA, surpreenderam o mundo dos esportes ao aparecerem como atores no teaser promocional do filme Bad Boys 4, divulgado nesta terça-feira (28/5).

O vídeo começa com Marcus Burnett (Martin Lawrence) escutando a notícia que Jimmy Butler estaria cogitando deixar a franquia de Miami, na sequência ele aparece pedindo para se tornar um Bad Boy e vira aluno do detetive Mike Lowrey (Will Smith).

No fim do teaser, a campainha toca novamente e aparece Messi. O camisa 10 do Inter Miami pergunta se eles são os “Bad Boys”, mas os policiais ironizam e dizem que o argentino está na casa errada. Essa foi uma das raras aparições do ídolo do futebol na qual que ele fala em inglês.

Confira o vídeo:

Essa não foi a primeira vez que Will Smith se encontrou com um jogador de futebol. Recentemente, ele esteve com Rodrygo, que presentou o astro de Hollywood com uma camisa da Seleção Brasileira.

O ator estava na Espanha para divulgação de Bad Boys 4, que tem data de lançamento prevista para 7 de junho nos Estados Unidos, e em 13 de junho no Brasil.