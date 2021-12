Gusttavo Lima, após lucrar R$ 100 milhões em uma semana, se torna sócio de empresa de seguros

Nivaldo Batista Lima, nacionalmente conhecido como Gusttavo Lima, é sem sombra de dúvidas um dos maiores cantores da atualidade. Entretanto, se engana quem pensa que o sucesso do sertanejo fica apenas nos palcos. Sendo destaque também como empresário, o famoso acabou de se tornar sócio de uma grande empresa de seguros.

A princípio, o intérprete de “Milu” era o grande garoto propaganda da Bem Protege, que tem à frente Ismael Nascimento, como presidente do grupo, e Gleidson Soares, como diretor geral. Entretanto, com o passar dos anos o relacionamento entre o artista e a companhia se estreitou, o fazendo entrar de vez na sociedade, agora como investidor.

“Quando a gente cria uma conexão com a marca e quando a gente gosta do serviço, como é meu caso, que meus carros são protegidos pela Bem Protege, vamos criando uma intimidade. Ao mesmo tempo, vendo o propósito da empresa, depois de conversar muito com o Gleidson e o Ismael, decidi me tornar sócio da nova empresa de seguros. A nossa intenção é revolucionar este segmento de mercado, promovendo o acesso a serviços que eram inalcançáveis pela maioria das pessoas”, disse Gusttavo Lima nesta terça-feira (14), em um evento particular, realizado em Belo Horizonte para os colaboradores da marca.

Gleidson Soares também falou sobre a relação com o cantor sertanejo, e explicou que a parceria se iniciou em 2020, após assistir uma de suas transmissões ao vivo em meio à pandemia. Foi então que ele teve a ideia de trabalhar com o famoso, ainda o tendo apenas como garoto propaganda.

Mas se engana quem pensa que a parceria entre eles se iniciou se forma fácil. Sempre muito responsável com todos os negócios que faz, Gusttavo Lima fez questão de analisar milimetricamente a empresa, antes de veicular sua imagem à compahia.