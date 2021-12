Homem que matou agressor de sargenta da PM em Rio branco se apresenta à polícia

O homem que matou um outro identificado por José Célio Silva no momento em que ele espancava sua esposa, uma sargenta da Polícia Militar, após uma briga no bairro do Bosque, em Rio Branco, na madrugada do último domingo, e um Policial Militar que se apresentou, nesta terça-feira (21), à delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil vem protegendo a identidade do acusado pelo homicídio.

De acordo com o delegado de Polícia Civil Leonardo Ribeiro, responsável ela investigação do caso, o Policial Militar alegou ter agido em legítima defesa. Ele foi ouvido e em seguida liberado, já que não foi preso em flagrante. Segundo o acusado, o homem morto também tentou feri-lo a golpes de canivete após furar duas pessoas que tentavam contê-lo após ele espancar a esposa, uma sargento PM que aparece em imagens de vídeos sendo jogada ao chão após ser espancada. Investigadores do caso trabalham com a informação de que José Célio Pereira era um ex-presidiário que conheceu a sargento PM quando estava no sistema prisional e tinha contato com a policial. Há informações de que a mulher era vítima de agressões seguidas, principalmente após festas e bebedeiras, quando o homem ganhou o direito à liberdade. O acusado pelo homicídio se apresentou à polícia acompanhado de advogado.

Em depoimento, ele confirmou a versão anteriormente divulgada pela polícia de que, ao constatar as agressões e a reação violenta da vítima contra as pessoas que tentavam contê-lo, deu-o voz de parada, conforte os protocolos de sua corporação militar. Como não foi obedecido, disparou um tiro cujo propósito não era a letalidade, segundo nos mesmos protocolos da Polícia Militar. Como o homem, mesmo ferido, continuou as investidas, agora contra quem o havia atingido com o disparo, foi feito um segundo tiro, este com gravidade.

A vítima morreu no local do crime. A policial militar momentos antes espancada permaneceu no local ao lado do marido morto, caído na rua. A mulher deve ser ouvida nesta quarta (22). A polícia ainda não sabe o que motivou a briga entre o casal.