Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Um mundo melhor

Data estelar: Lua Nova em Sagitário

Que todas tuas angústias se transformem em bem-aventuranças!

Esgota tudo que te põe para baixo, exaure o cansaço que te angustia, abençoa esse mundo perverso que te ofende, porque somente a Graça há de sobrelevar a desgraça que contamina tudo.

Não há como nos isolarmos e deixarmos a desgraça do lado de fora de nossas casas e relacionamentos íntimos, são bilhões de pessoas desesperadas circulando por aí, e não será o fingimento de que individualmente poderíamos nos distanciar disso tudo que vai nos proteger de verdade.

A única proteção disponível é nos importarmos uns com os outros e, pela solidariedade e colaboração mutua, iniciarmos um ciclo virtuoso para que as futuras gerações herdem um mundo melhor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentre todas as aventuras com que sua alma sonha, há muitas que são meras ilusões, enquanto outras são reais perspectivas de avançar no jogo da vida. Este é o momento em que sua alma precisa usar o discernimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora há um panorama denso e temível à sua frente, porque para seguir em frente se tornou necessário enfrentar duras provas. O ser humano não nasceu para viver em conforto eterno, mas para enfrentar desafios.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Conheça seus aliados, mas reconheça com mais clareza ainda seus adversários e, dentro do possível, mantenha todas essas pessoas que colocam obstáculos no seu caminho o mais próximas possível, para saber o que fazem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça pouco, mas faça bem feito, porque agora você pode estabelecer uma base sólida para tudo o mais que pretenda fazer nas próximas semanas. Faça pouco, mas faça com suas próprias mãos, sem ajuda. Assim é.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Celebrar sem motivo, por que não? Celebrar, a despeito de todas as agruras e densidades que sua alma tem de suportar, por que não? Celebrar é necessário, porque é uma expressão graciosa da vida. Faça sua parte.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora sua alma e corpo precisam de conforto e segurança, porque enfrentaram duras provas nas semanas anteriores e não se pode existir continuamente sob o jugo da opressão. Descanse, faça o possível para se recuperar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para não se encerrar em suas argumentações de tal maneira, que você perca a oportunidade de ampliar seu entendimento da realidade ouvindo opiniões que discordam das suas, mas que apresentam realidades consideráveis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Este é um bom momento para sua alma, porque se torna possível consolidar sua posição sem lançar mão do recurso ordinário de brigar. A partir de agora você pode confiar em que sua posição ocupa espaço e tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tome iniciativas ordenadas, porque se você se movimentar de forma desengonçada, pondo em marcha inúmeros assuntos aleatórios, perderá assim a oportunidade de estabilizar sua autoridade. Isso é importante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas andam bastante complicadas, não porque nada novo tenha se agregado ao cenário, mas porque sua alma sente o peso e a densidade das decisões que, sem muita demora, terá de tomar. Em frente com a vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Este é um momento sociável, uma oportunidade para sua alma considerar com realismo objetivo se as pessoas com que se relaciona merecem ser chamadas de amigas, ou se esse nome seria apenas uma figura de linguagem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entusiasmo é bom, mas realizar o que o entusiasmo celebra antecipadamente é muito melhor ainda. Nunca se conforme com as sensações prazerosas com que o entusiasmo brinda, sempre dê o próximo passo, o realizador.