Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em dezembro

Antes do encerramento de 2021, ainda teremos um dezembro bem badalado em acontecimentos celestes. Tempo para refletir sobre relacionamentos e ficar atento às mudanças internas. Também teremos dias quentes, de muita intensidade e expressão sexual.

A astróloga Flávia Dias entrega que vai rolar um eclipse solar total, logo no início do mês, no dia 4, no grau 12 de Sagitário. Em seguida, no dia 19, Vênus, que rege os relacionamentos, ficará retrógrada em Capricórnio e fará duas conjunções exatas com Plutão, que trata das emoções profundas e da sexualidade. Já Marte começa o mês em Escorpião e entra em Sagitário no dia 13, trazendo mais leveza para os momentos de intimidade.

E atenção ao período de 19/12 até 29/01/2022 que é quando Vênus estará retrógrado. “Esse movimento traz a necessidade de refletir sobre a forma como demonstramos afetividade nos relacionamentos. O fenômeno acontece a cada 18 meses pelo período de 45 dias. Nesse tempo podemos despertar sentimentos de carência e insegurança em relação ao nosso poder de atração”, orienta Flávia e ainda lembra que em Capricórnio, Vênus é mais contida na expressão de seus desejos, só revela seus interesses quando se sente segura e acredita que a relação tem futuro.

Confira as principais configurações dos astros no mês de dezembro:

Marte

Marte fica em Escorpião até o dia 13/12, quando ingressa em Sagitário. A tendência é que na primeira parte do mês a expressão sexual seja mais intensa e carregada de emoções. Sendo necessário intimidade entre os parceiros para que o sexo aconteça, já que Vênus em Capricórnio e em aspecto com Plutão leva tempo para ser conquistada.

Com a entrada de Marte em Sagitário, o ato sexual se torna mais espontâneo, cheio de fogo e sem muita estratégia. Porém, é Vênus quem vai determinar se a transa vai acontecer, e pode não ser na primeira saída ou num encontro casual.

Vênus e Plutão

Durante todo mês de dezembro, Vênus e Plutão estarão próximos e se encontrarão, no mesmo grau, nos dias 11 e 25/12, momentos em que a energia deles será sentida mais intensamente. Esses dois planetas juntos podem nos deixar obcecados por alguém. Uma Vênus retrógrada fica reflexiva quanto aos seus afetos e relacionamentos, junto com a energia plutônica, podemos ficar saudosistas de parceiros do passado, com tendência a buscar histórias mal resolvidas. Este também pode ser o momento onde se regenera ou se encerra de vez um relacionamento.

Eclipse Solar

A energia do Eclipse Solar total se dará no grau 12 de Sagitário. Em termos afetivos, o eclipse pode mexer com os geminianos na área dos parceiros, clareando o que realmente busca em um relacionamento. Para os taurinos pegará nos assuntos sexuais e de intimidade, trazendo reflexões sobre como está essa área da vida. Já os leoninos podem sentir necessidade de ter mais prazer e diversão a dois. Porém, caso não seja o momento de ter filhos, é bom que tome todos os cuidados devidos.

Um eclipse sempre marca tempos de imprevistos e reviravoltas. O seu efeito pode ter duração de até seis meses, mas a sua energia tem mais força nas duas semanas antes e depois do seu acontecimento.

Confira as principais configurações astrológicas do mês de dezembro:

4/12 – Eclipse Solar Total no grau 12º de Sagitário

A área onde o eclipse acontecer deve ser olhada com clareza, avaliando metas, ideais e filosofias que dão sentido a sua vida.

8/12 – Marte quadrado com Júpiter

Muita energia e ações impulsivas baseadas na autoconfiança. Dentro de um relacionamento, não ultrapasse os limites impostos pelo outro.

11/12 e 25/12 Vênus e Plutão em conjunção

As emoções estarão mais intensas. Mágoas passadas podem atrapalhar a tranquilidade entre os parceiros.

13/12 – Marte entra em Sagitário

Liberdade, deixando os instintos mais soltos. Viva a sexualidade de forma espontânea, sem muitos protocolos.

21/12 – Sol entra em Capricórnio

Momento de estabilidade e de planejar com cuidado a execução de seus objetivos.

Áries

Período bom para se libertar de eventuais tabus que o impedem de viver mais intensamente a sua vida sexual. Pode ser que inconscientemente tenha algo que reprima os seus desejos na cama, afetando a sua satisfação sexual. Preste atenção ao que seu parceiro pede na hora do sexo e como seu corpo reage ao toque do outro. Você age mais do que pensa, por isso aproveite Vênus retrógrada parar refletir mais sobre o que lhe dá prazer.

Dias favoráveis: 11, 12 e 31

Touro

Apesar de ser tradicional e avesso às mudanças, Touro está mais livre, se permitindo conhecer novas possibilidades na cama. Vênus retrógrada lhe fará pensar sobre a necessidade de se aventurar mais na área sexual. Desejará parceiros que o incentive a viver outras formas de prazer, fugindo do básico. Para quem está numa relação estável, deve fazer essa busca a dois. Um curso de massagem tantra poderá ser uma boa pedida.

Dias: 5, 14 e 25

Gêmeos

O geminiano estará confundindo a cabeça de quem lhe conhece bem na intimidade. Isso porque estará mais emocional e disposto a investir mais na sexualidade. Em geral, o mundo das ideias lhe interessa mais do que a troca física. Vênus retrógrada lhe fará refletir como tem vivenciado a sua sexualidade. O sexo rola apenas para descarregar a energia ou tem uma troca de sentimentos com o parceiro?

Dias: 7, 17 e 27

Câncer

A passagem de Vênus e Plutão pela casa do outro pode resgatar uma história antiga e mal resolvida do passado. Alguém que mexia com suas emoções e com quem tinha um bom envolvimento sexual. Para quem está em um relacionamento, pode se ver fazendo comparações entre o desempenho sexual de um ex e o atual. Cuidado para não magoar quem está ao seu lado e se arrepender. Quem está solteiro, deve tentar mais uma vez e ver o que realmente sente.

Dias: 2,20 e 30

Leão

Para uma transa ser boa, não é necessário um ambiente grandioso ou muita performance. A conexão e o carinho ao longo do dia podem ser mais significativos e o caminho para um bom sexo. Esse é o desafio que Vênus retrógrada trará para o leonino: valorizar as pequenas demonstrações de afeto e o desejo dentro da relação. Para quem está em uma relação nova, foque nas emoções e vá no tempo do outro na cama.

Dias: 11,12 e 31

Virgem

As obrigações sempre estão em primeiro lugar para o virginiano. Porém Vênus retrógrada na sua casa dos romances e prazeres, fará você refletir sobre o peso que tem dado a isso na sua vida. Quem está solteiro, pode se envolver em uma relação com muita paixão e que lhe desperte sexualmente. Para quem está num relacionamento estável, pode ser um bom momento de entrosamento sexual, desde que abra um espaço na agenda para relaxar e namorar.

Dias: 5,6, 14 e 25

Libra

A disposição do libriano estará mais para curtir quem está ao seu lado. Período em que a sua libido será despertada por parceiros com os quais tem intimidade e se sente acolhido. Aqueles que estão em uma relação estável, sentirão necessidade de testar a base dessa união, se tudo está em harmonia, inclusive a área sexual. Vênus retrógrada lhe fará analisar sobre os sentimentos envolvidos nas suas relações afetivas e sexuais.

Dias: 7, 17 e 27

Escorpião

A vitalidade escorpiana entre os lençóis estará bombando até o dia 12/12, com Marte circulando ainda pelo seu signo. Quem está solteiro, deve apostar em parceiros conhecidos, com os quais rola uma boa química e afinidade sexual. Vênus retrógrada pede que o escorpiano analise a forma como comunica seus desejos ao parceiro. O outro realmente sabe do que você gosta na cama?

Dias: 2, 20 e 30

Sagitário

O mês será agitado para o sagitariano com o eclipse solar no dia 4/12 e Marte no seu signo a partir do dia 13/12. Isso deve estimular ainda mais a sua autoconfiança e fazê-lo acreditar que tudo tem que ser do seu jeito. Um comportamento arrogante pode criar problemas com o parceiro e respingar na vida sexual. Vênus retrógrada chamará atenção para suas necessidades afetivas na hora da transa: mais presença e menos performance.

Dias: 11, 12 e 31

Capricórnio

Embora esteja atraindo olhares e despertando desejos, o capricorniano poderá não sentir esse seu poder de sedução. Sempre tão sério e focado nas questões práticas da vida, o capricorniano muitas vezes não se permite viver de forma prazerosa. Vênus retrógrada no seu signo, poderá chamar a sua atenção para isso, e fazer questionar como está o relacionamento, e se o sexo aparece como adiado para depois ou no piloto automático.

Dias: 5, 6, 14 e 25

Aquário

As questões emocionais estarão estranhas para o aquariano, que é acostumado a encarar tudo de uma forma racional. Esse comportamento mais sensível poderá se refletir no seu desejo sexual. Principalmente, no período em que Vênus estará retrógrada, já que a tendência será a de remoer mágoas passadas em relação ao parceiro. Para quem está solteiro, a dica é não deixar traumas antigos atrapalharem uma noite boa de sexo com alguém novo.

Dias: 7, 17 e 27

Peixes

Peixes se deixa levar pelo fluxo dos acontecimentos. Se permite viver transas casuais sem muita encanação. Porém, se estiver enrolado com alguém, neste mês, poderá se sentir pressionado a definir a relação. Só sexo não irá manter o outro ao seu lado. As relações estáveis podem passar pelo mesmo dilema, além da química entre vocês, terão que ter projetos conjuntos para tudo continuar bem entre os lençóis. Vênus retrógrada lhe fará refletir sobre o rumo que tem dado a sua vida afetiva e sexual.

Dias: 2, 20 e 30