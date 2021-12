Jojo Todynho é pedida em casamento após quatro meses de namoro

“Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada, e a Renata me pedindo para colocar um vestido bege pq sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas… Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento”, escreveu.

“Obviamente eu disse sim, com toda certeza que é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos, sonho e etc. Te amo”, se declarou Jojo.