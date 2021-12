Mãe de Marília Mendonça prepara festa de aniversário para o neto

Segundo os familiares, Léo acredita que a mãe está viajando, mas já estão buscando orientações de psicólogos para falar com a criança “na hora certa e do jeito certo”. O objetivo é fazer com que ele entenda que a mãe foi a “maior rainha que o Brasil já teve”.

A comemoração traz novas memória de Marília Mendonça à família, razão pela qual a festa será privada. De acordo com fontes próximas a Ruth Moreira, a avó tem andado sentida nos últimos dias, passando tempo com o neto em casa. Nesta semana, a mãe de Marília Mendonça recebeu o troféu em nome da artista no Prêmio Multishow 2021. Além disso, ela também está envolvida com a divulgação da nova linha de maquiagem que carrega o nome da cantora sertaneja.