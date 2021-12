Márcio Bittar critica defensores da não construção de estrada ligando o Acre ao Peru, pela Serra do Divisor

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) vai recorrer da decisão da juíza federal substituta da 1ª Vara de Rio Branco (AC), Franscielle Martins Gomes Medeiros, a qual determinou que o órgão se abstenha de celebrar o contrato para elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia para o asfaltamento de uma rodovia federal ligando o Acre, no Vale do Juruá, com o Peru, com o projeto atravessando o Parque Nacional da Serra do Divisor.

A informação sobre o recurso do DNIT foi dada ao ContilNet, pelo senador Márcio Bittar (PSL-AC), principal defensor da proposta. “Decisão judicial é para ser respeitada, mas cabe recurso e o DNIT vai recorrer”, disse o senador, que criticou os defensores da ideia de que a área, por ser um parque nacional, possa vir afetar o bioma amazônico. “Isso é uma falacia e eu fico muito triste em saber que essas ideias atrasadas tenham amparo político e de pessoas como os ex-senadores Jorge Viana e Marina Silva”, disse Bittar.

Segundo ele, o que causa atraso às populações da região é exatamente a falta da estrada. “Sem estrada, como é possível fazermos chegar às populações locais benefícios como remédios, comida e educação? Quem defende o contrário de uma estrada é porque quer o povo na miséria”, acrescentou.

Os argumentos de que a estrada seria um corredor de drogas, para o senador, também são enganosos. “A droga e a violência já estão instaladas naquela região e em todo o Acre, sem precisar de estrada. Passa por outros meios. Isso tudo é uma mentira de quem quer o povo vivendo no atraso”, reafirmou.