Master Class: Identidade digital e comunicação afetiva são temas de palestra do IEL/AC

Habilidades e competências para se manter no mercado de trabalho no período pós-pandemia foram temas de evento realizado na noite de terça-feira, 14, na sede da FIEAC. Bastante prestigiado, a Master Class promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC) reuniu renomados palestrantes do Acre do Brasil.

Presencialmente, falaram ao público Susie Lamas, consultora, especialista em Educação e em outras áreas, articuladora de Redes e empreendedora; e Vanessa Igami, comunicóloga, especialista em Negócios, Empreendedorismo e Projetos, com certificação internacional em Chief Happiness Officer, e fundadora do movimento Liderança Afetiva.

“Vim falar sobre habilidades e competências mais exigidas no mercado pós-pandemia. Anualmente, acontece o Fórum Econômico Mundial, onde é elaborado um relatório que se chama o ‘Mundo do Trabalho’, o qual aponta diretrizes preocupantes para o momento. E uma delas trata justamente de habilidades e competências mais demandas pelo mercado. São 15 habilidades e competências, mas também vim abordar o que é necessário antes de desenvolvê-las”, comentou Lamas.

Já a comunicóloga, Vanessa Igami, pontuou que sua palestra tinha como foco, entre outras coisas, o movimento Liderança Afetiva. “Esse movimento tem o amor e honestidade como bandeira, especialmente a valorização e reconhecimento das pessoas no ambiente do trabalho. Precisamos falar sobre a importância da comunicação nos novos tempos, que é a comunicação afetiva, tão necessária no local de trabalho e na vida. A tecnologia chegou, inovou, mas as pessoas vão continuar trabalhando, por isso precisamos ter esse olhar humanizado e repensar nossa forma de agir”, argumentou Igami.

Virtualmente, a Master Class teve as ilustres presenças de Issao Imamura, especialista em conhecimento humano e considerado o maior ilusionista do Brasil; e de Mitsue Otaki, empreendedora na área de Beleza, palestrante e mentora digital para mulheres, entre outras atuações de destaque.

“Muitos de vocês devem estar se questionando sobre o que um ilusionista tem para compartilhar sobre novos momentos que viveremos pós-pandemia. Mas, a princípio, digo que é impossível você viver, daqui em diante, com a mesma mentalidade de antes. Se não mudar, não irá se aquedar à nova realidade. É olhar para onde todos olham, mas enxergar o que ninguém vê. Ter uma mentalidade disruptiva, o que não é uma grande mágica que faz acontecer, mas muitas vezes um ajuste”, ressaltou Imamura.

O superintendente do IEL no Acre, Jorge Luiz Vila Nova, que fez a abertura do evento, agradeceu a todos que compareceram ao evento e aproveitou para destacar a atuação do Instituto Euvaldo Lodi. “É uma honra voltarmos a realizar atividades presenciais dessa natureza. Como nos eventos anteriores, adotamos todas as medidas de segurança, e no próximo ano almejamos promover novos eventos presenciais e/ou remotos com maior frequência. Além disso, o IEL tem um portfólio que contempla soluções para pessoas e empresas, como consultorias, atuação em pesquisa, estágio, seleção profissional e outras atividades de acordo com a demanda do mercado”, salientou Vila Nova.