Milan x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

O Milan tem quatro pontos e é o terceiro colocado do grupo. O time precisa vencer o Liverpool e torcer para que o Porto não vença o Atlético de Madrid.

Já classificado e com 100% de aproveitamento, o Liverpool deve ir a Milão com um time alternativo, poupando para atuar na Premier League no final semana. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimovic. Técnico: Stefano Pioli

Liverpool: Alisson; Williams, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Morton, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi, Takumi Minamino. Técnico: Jurgen Klopp

Data: terça-feira (7/12)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Transmissão: HBO MAX