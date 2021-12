Militar do Exército e esposa são presos suspeitos de tortura contra criança de 4 anos

A polícia recebeu a denúncia através de um agente do Conselho Tutelar que foi até o local averiguar o fato.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante. Segundo a Polícia Civil, por meio de nota, após pedido do Ministério Público do Amazonas (MPAM), a Justiça concedeu a conversão da prisão em flagrante do casal para prisão preventiva.

Menino acorrentado

Em menos de uma semana, esse é o segundo caso de tortura infantil registrado pela Depca. No dia 6 de dezembro, um menino de 9 anos que era torturado pelo pai e a madrasta foi resgatado por policiais da Depca.