Mirella, após eliminação de Dynho de A Fazenda, debocha do ex e vai para noitada rebolar

Mirella, após se divorciar de Dynho, segue sua vida curtindo e feliz. A musa, após eliminação do ex de A Fazenda, foi para uma festa.

Em primeiro momento, Mirella debochou da saída de seu ex, e postou um meme, onde tudo surge ‘pegando fogo’. Na legenda ela escreveu: “Esse quebra cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar”, escreveu ela na legenda.

Assim que Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados de “A Fazenda“, muito se falava sobre a “Cabine de Descompressão”, que acontece após a eliminação. Contudo, não aconteceu e todos ficaram revoltados.

“Esperando até agora pra assistir a Cabine de Descompressão e simplesmente não vai ter. A nossa cara de palhaço… Estou indo para uma festa do branco, olha a situação. Eu não estava achando nenhuma roupa branca e então eu vou assim, pra não dizer que não coloquei branco, coloquei no pé, e é isto. E vai Corinthians”, chegou a dizer MC Mirella, em vídeo.

Além disso, em vídeos viralizados na web, Mirella surge em cima da mesa do DJ, rebolando muito. Na web, alguns internautas comentaram o assunto. “Certa é ela”, disse uma. “Debochando com classe do traidor”, escreveu outra.

dynho: “quero falar com a mirella”

a mirella agora no baile: pic.twitter.com/wG9i3vmLOZ — ka (@kacomentou) December 15, 2021

Mirella pediu o divórcio após aproximação de Dynho e Sthe

Logo no começo de A Fazenda, Dynho e Sthe se tornaram muito amigos e ficaram extremamente próximos. Sendo assim, a princípio, tudo foi visto de fato como amizade. Contudo, Mirella sempre teve a pulga atrás da orelha.

Desse modo, ao longo dos dias, os dois começaram a ter muitas conversinhas, edredom e chegaram até a dormir juntos. Os dois dividiram a mesma cama diversas vezes. Com isso, a MC que não tem sangue de barata decidiu pedir o divórcio. Victor, noivo de Sthe até então, também se separou de sua ex.