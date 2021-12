Morre Ziza Costa, um dos barbeiros mais tradicionais do Acre e pai do ex-vereador Artêmio

O Acre perdeu nesta quinta-feira (16) o barbeiro Ziza Alves da Costa. De acordo com informações preliminares, o barbeiro mais tradicional da Capital lutava contra um câncer de próstata.

Ziza começou sua trajetória em Sena Madureira e não parou por mais de meio século. Possuía clientes atendidos desde mais de 60 anos.

Ziza era viúvo; a esposa faleceu vítima da Covid-19.

Velório

De acordo com informações divulgadas pela família, o velório será às 10h desta quinta-feira (16), no Cemitério Morada da Paz. Haverá um culto às 15h30 e o sepultamento está marcado para acontecer às 17h, no mesmo local.