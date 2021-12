NBA: Lakers superam ausência de LeBron e vencem Kings de virada

O Los Angeles Lakers (12-11) venceu o Sacramento Kings (8-15) por 117 a 92 na madrugada desta quarta-feira (1), mesmo sem a presença de LeBron James em quadra.

LeBron foi diagnosticado com o vírus da Covid-19 e por isso está fora das atividades dos Lakers por tempo indeterminado.

Sacramento chegou a ter 14 pontos de vantagem antes do intervalo, mas os Lakers foram buscar a virada com dominantes 67 a 33 no segundo tempo da partida.

Sem a estrela em quadra, coube a Anthony Davis (25 pontos, sete rebotes, dois roubos de bola e dois tocos), Russell Westbrook (23 pontos e seis assistências) e Malik Monk (22 pontos) comandarem a virada dos Lakers.

Os Kings tiveram como principais destaques Richaun Holmes (27 pontos, nove rebotes e dois tocos) e De’Aaron Fox (17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências).

Os Lakers foram dominantes não apenas nos chutes de três (11-28 contra 6-29), mas também no duelo na área pintada em rebotes (47 a 41) e pontos (62 a 52).

Enquanto os Kings parecem caminhar para mais uma temporada sem chegar aos playoffs, os Lakers seguem na briga pelos playoffs da Conferência Oeste, sete jogos de distância dos líderes Golden State Warriors (18-3) e Phoenix Suns (18-3).

O jogo

Os Kings começaram a partida em melhor nível e conseguiram abrir 11 pontos na primeira parcial. O principal fator para essa vantagem foi a mão calibrada dos arremessadores de Sacramento no perímetro, que registrar 4-10 contra 0-5 dos Lakers no período.

Desses arremessadores, destaque para Davion Mitchell que acertou 2-3 nesses chutes e anotou oito pontos no primeiro quarto, justamente a vantagem dos Kings ao final da parcial.

O segundo quarto foi marcado por oscilações entre as duas equipes. Os Kings chegaram a abrir 13 pontos e os Lakers puxaram essa diferença para cinco, mas o que não mudou foi que Sacramento seguiu na frente do marcador por toda a parcial.

Puxados por oito pontos de Richaun Holmes na parcial e 18 pontos de contra-ataque no primeiro tempo (contra três dos Lakers), os Kings foram para o intervalo com nove pontos de vantagem.

Os Lakers voltaram em outra rotação do intervalo. Com um ataque mais consistente, a equipe angelina anotou 37 pontos na terceira parcial, com destaque para os 21 pontos somados de Anthony Davis e Russell Westbrook.

Se o ataque angelino engrenou o mesmo pode se dizer da defesa que cedeu apenas 15 pontos para os Kings na parcial, deixando os Lakers 13 pontos acima no placar antes do quarto período.

Mesmo com a vantagem no placar, os Lakers não diminuíram o ritmo no último quarto e venceram a parcial por 30 a 18, não dando chance para qualquer reação dos Kings.

Próximos jogos

Os Kings voltam a quadra na madrugada desta quinta-feira (2), quando jogam novamente em Los Angeles, só que contra os Clippers (11-10). Já os Lakers retornam na madrugada de sexta-feira (3), no clássico de Los Angeles frente os Clippers.