Nicolau Jr. sai em defesa de extensão do abono da Educação a mais grupos e diz que Governo tem possibilidade de pagar

Durante a sessão desta quarta-feira (1), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Nicolau Júnior (PP) disse que o Governo do Estado tem condição de contemplar todos os servidores da educação com o abono, que atualmente está previsto para ser pago apenas aos professores e ao pessoal de apoio das escolas, com recursos do Novo Fundeb. Nicolau afirmou que “o Governo tem a possibilidade de fazer isso”.

O presidente garantiu que a Casa está ao lado dos trabalhadores que estão lutando para serem contemplados. “Esse projeto não chegou nesta Casa ainda. A Assembleia já vem ajudando. Todos nós sabemos a importância desse abono, ainda mais sabendo que tem dinheiro. Sabemos que foi o um ano atípico. O governo tem possibilidade de fazer isso. Faltam 1.600 pessoas. Falta pouco tempo pra finalizar o ano e não vai ter como gastar esse dinheiro todo. Espero que já chegue completo [o projeto]. É o desejo e o pensamento dos 24 deputados estaduais”, disse.