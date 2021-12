‘Nunca vi tão bonita’: Bocalom acende luzes de Natal na Praça da Revolução; veja como ficou

O prefeito Tião Bocalom (PP) as luzes de Natal na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, em solenidade na noite desta terça-feira (14). Com o azul predominante, a iluminação tem também as cores amarelo, branco e vermelho espalhadas pela praça. O lema do Natal 2021 da Capital é “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” e teve um investimento de R$ 500 mil, segundo o prefeito.

A casinha do Papai Noel, que foi alvo de polêmicas, sendo inclusive motivo de reportagem internacional pela escolha da cor, além de azul também conta com detalhes brancos em pinturas que imitam flocos de neve.

Questionado sobre a cor predominante da decoração, Bocalom disse ao ContilNet que fica triste com tamanha polêmica e justifica a escolha: “Toda gestão escolhe uma cor para ser sua marca, a minha sempre foi azul, desde que fui prefeito de Acrelândia e não seria diferente. Outras gestões fizeram o mesmo, a Socorro Neri por exemplo escolheu o laranja e ninguém falava nada”.

O prefeito disse ainda que nunca viu a iluminação da praça tão bonita e se orgulha do resultado. Parabenizou os engenheiros responsáveis pelo projeto afirmando que “ficou melhor” do que imaginou. A parte preferida de Bocalom é a tenda de luz, que são árias luzes em formato de cordões que se estendem pela Avenida Getúlio Vargas na extensão que compreende a Praça da Revolução.

“Fizemos igual á Gramado [Rio Grande do Sul], não tem esse negócio de inventar tudo, copiei mesmo, aquilo que é bonito a gente pega e faz igual”, reconheceu o prefeito.

Veja como ficou a decoração natalina (fotos: ContilNet)