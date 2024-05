Apple Music faz seleção dos 100 melhores álbuns da história

A Apple Music anunciou nesta semana o lançamento da lista “100 Best Albuns”, que traz os melhores discos da história, com a ajuda e supervisão de artistas e especialistas da indústria musical.

É importante dizer que o ranking, segundo o serviço de streaming, é “uma carta de amor aos álbuns que moldaram o mundo em que vivemos”, completamente independente da relação com o alcance de streams registros na plataforma.

A ideia é publicar dez álbuns a cada dia, durante dez dias consecutivos. Até o momento, nomes como Tyler, The Creator, Usher, Lorde, Travis Scott, Nina Simone, Madonna e Elton John, já foram citados. Confira abaixo:

100º: Bold Talk – Robyn

99º: Hotel California – Eagles

98º: ASTROWOLD – Travis Scott

97º: Rage Against the Machine – Rage Against the Machine

96º: Pure Heroine – Lorde

95º: Confessions – Usher

94º: Untrue – Burial

93º: A Seat at the Table – Solange

92º: Flower Boy – Tyler, The Creator

91º: Listen Without Prejudice Vol. 1 – George Michael

90º: Back in Black – AC/DC

89º: The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga

88º: I Put a Spell on You – Nina Simone

87º: Blue Lines – Massive Attack

86º: My Life – Mary J. Blige

85º: Gold Hour – Kacey Musgraves

84º: Doggstyle – Snoope Dogg

83º: Horses – Patti Smith

82º: Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

81º: After the Gold Rush – Neil Young

80º: The Marshall Mathers LP – Eminem

79º: Norman F*****g Rockell! – Lana Del Rey

78º: Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

77º: Like a Prayer – Madonna

76º: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

75º: Supa Dupa Fly – Missy Elliott

74º: The Downward Spiral – Nine Inch Nails

73º: Aja – Steely Dan

72º: SOS – SZA

71º: Trans-Europe Express – Kraftwerk

70º: Straight Outta Compton – N.W.A

69º: Master of Puppets – Metallica

68º: Is This It – The Strokes

67º: Dummy – Portishead

66º: The Queen Is Dead – The Smiths

65º: 3 Feet High and Rising – De La Soul

64º: Baduizm – Erykah Badu

63º: Are You Experienced – The Jimi Hendrix Experience

62º: All Eyez on Me – 2Pac

61º: Love Deluxe – Sade

Os álbuns serão anunciados até o dia 22 de maio no site oficial do projeto. Por lá, também é possível ouvir as faixas e acompanhar imagens e vídeos sobre as obras eleitas.