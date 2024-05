Prefeitura no Amazonas vai pagar mais de R$ 1,5 milhão para contratar empresas do Acre

Na edição do Diário Oficial dos Municípios (DOM) de quarta-feira (15), a prefeita Maria do Socorro, de Ipixuna, interior do Amazonas, publicou um aviso de licitação que vai contratar duas empresas do Acre para fornecer produtos de informática para o município.

Ao todo, a prefeita pretende pagar R$ 1.558.781,50 na modalidade pregão presencial. As empresas vencedoras foram a JL Informática Ltda, que vai receber R$ 683.545,00, e a Beta Construções e Comércio Ltda, que vai receber R$ 875.236,50. O caso foi exposto pelo site AM Post.

“As despesas decorrentes de dotação orçamentaria e emprenho da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho”, diz um trecho do documento.

Ambas as empresas são registradas em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A empresa JL Informática Ltda, inscrita no CNPJ: 06.021.515/0001-54, fica localizada na avenida Coronel Mancio Lima e possui capital social de R$ 250.000,00.

Já a Beta Construções e Comércio Ltda, que possui o CNPJ CNPJ Nº 14.301.275/0001-70, também tem a sede localizada no Cruzeiro do Sul, na rua Alfredo Teles. O capital social da empresa é de R$ R$ 50.000,00.