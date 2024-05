TDAH: 5 Famosos diagnosticados com déficit de atenção

Já ouviu falar de déficit de atenção? O distúrbio, também apelidado de TDAH, apesar de ser mais observado e comentado em crianças e adolescentes, também pode afetar adultos.

Aliás, sabia que várias celebridades já foram diagnosticadas com o transtorno? Por isso, Famosos e Celebridades separou uma lista de cinco nomes conhecidos que lidam com a TDAH no dia a dia. Vamos lá!

Fiuk

Em entrevista antiga ao “Fantástico”, da Globo, o ex-BBB revelou que seu diagnóstico de déficit de atenção veio quando ele ainda era adolescente. Entre os seus sintomas estava falta de atenção a detalhes e esquecimentos.

Sabrina Sato

Sabrina Sato contou ao público que possuía TDAH em 2021. Apesar de receber o diagnóstico apenas na vida adulta, a apresentadora revelou que sempre desconfiou do transtorno, por ser uma pessoa muito inquieta.

Tatá Werneck

A apresentadora Tatá Werneck revelou seu diagnóstico em 2016. Porém, a famosa optou por não tratar a condição com medicamento, uma vez que ela recebeu alerta de especialista de que poderia perder a capacidade do improviso — que ela utiliza muito em seu trabalho. Dessa forma, Tatá Werneck atualmente não dirige.

“Tenho um déficit de atenção muito sério. Já bati várias vezes. Na última, estava acompanhando o percurso de um passarinho e acertei uma van”, contou a apresentadora em um programa antigo no Multishow.

Virginia Fonseca

O diagnóstico de Virginia Fonseca veio durante sua terceira gestação, na qual contou aos seguidores que estava tendo problemas para se concentrar. Após uma visita ao médico, veio o laudo apontado TDAH.

Zé Felipe

Por fim, a outra metade do casal, Zé Felipe, também lida diariamente com a déficit de atenção. O diagnóstico do filho de Leonardo veio ainda durante a infância. Seu tratamento com medicamentos tem sido contínuo desde então.