Monique Evans se casa com Cacá Werneck; veja noivas

Lindas e comprometidíssimas! Monique Evans se casou com a DJ Cacá Werneck na noite desta quinta-feira (16) em uma cerimônia realizada em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As duas, que estão juntas há quase 10 anos, celebraram a união com um evento para 230 convidados.

“Monique sabia do meu sonho de casar e as coisas foram acontecendo até marcarmos essa data. Estou muito feliz”, disse Cacá.

A festa contou com a presença da avó de Cacá, de 90 anos, e a mãe da Monique, Dona Maria da Conceição Nery, que tem 89 anos.