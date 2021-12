Pastor é encontrado morto com corte no pescoço em rodovia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um homicídio registrado no acostamento da BR-020, na entrada da Embrapa, em Planaltina. Um homem de 30 anos foi encontrado dentro de um carro, entre os bancos da frente com corte no pescoço. No interior do veículo, os investigadores encontraram um estilete, uma mochila com garrafas de água, dinheiro e máquina de cartão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h45. A equipe que compareceu ao local atestou a morte. A Polícia Militar identificou a vítima como Douglas Silva Braga. Ele é pastor e motorista de transporte alternativo. Até o momento, ninguém foi preso. O irmão da vítima informou que Douglas Braga comprou o carro, um gol de cor prata, recentemente. O trajeto que ele fazia era: Rodoviária de Sobradinho, BR-020 e Rodoviária de Planaltina (DF). Acrescentou que a vítima estava em seu horário de serviço e acredita que ocorreu um latrocínio, tendo em vista que seu irmão não mantinha qualquer inimizades e era uma pessoa “tranquila”