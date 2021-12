Processo Seletivo com 178 vagas é aberto pela FESF – SUS – BA

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF – SUS), no estado da Bahia, anuncia Processo Seletivo Simplificado referente à contratação de 178 profissionais a fim de atuarem no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio.

Há oportunidades disponíveis para os cargos de Assistente Social (3); Enfermeiro (18); Enfermeiro Intensivista (9); Enfermeiro Obstetra (7); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta; Fisioterapeuta Intensivista (6); Fonoaudiólogo (5); Nutricionista (5); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Assistente Administrativo (15); Técnico em Enfermagem (84); Técnico em Enfermagem Intensivista (19); Técnico em Radiologia; Técnico em Nutrição e Dietética (1) e Técnico em Análises Clínicas (2).

Para participar, é necessário que os candidatos tenham os seguintes requisitos: ensino médio/técnico ou superior nas áreas exigidas, registro profissional ativo no respectivo conselho de classe, experiência de, no mínimo, seis meses, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, entre outros.

Vale ressaltar que algumas das vagas são para pessoas que se enquadrem nas especificidades presentes no edital.

A carga horária a ser cumprida é de 30 e 40 horas semanais e o salário base mensal ofertado varia de R$ 1.100,00 a R$ 2.432,16.

Inscrição e seleção

As candidaturas serão recebidas no período de 23 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2022 (horário local), exclusivamente via internet, no site da Fundação Cefet Bahia. O valor da taxa a ser paga é de R$ 75,00 e R$ 95,00.

Como método de seleção, será realizada etapa única, sendo ela: prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, com nota máxima de 100 pontos.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado a partir da data de homologação da seleção, com possibilidade de prorrogação por até dois anos.