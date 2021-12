Ratinho ameaça expor parte íntima ao vivo após exibir pênis de Carlinhos Maia: “Vou mostrar”

No entanto, após tirar onda com Carlinhos Maia, Ratinho aproveitou para mandar um abraço ao humorista. “Um abraço para o Carlinhos Maia”.

Vale lembrar que atualmente Ratinho não está em seu melhor momento. No SBT desde 1998, o apresentador perdeu seu posto de ótima audiência. Em suma, o programa que o tornou reconhecido nacionalmente, não está dando mais tanto retorno. Mas, pode existir uma explicação, e é a falta de inovação. Em resumo, o radialista não está acompanhando as mudanças do mundo, e permanece no seu programa com um jeito mais “conservador”.

Ratinho está de mal a pior

O TV FOCO fez um comparativo, pegando informações do Kantar Ibope, e divulgou que em 2018, Ratinho conseguia em média 8 pontos de audiência, contra uma média inferior a 6 pontos nos meses de 2021.

Mas não para por aí! Há 10 anos, o apresentador tinha cerca de 10 pontos de audiência. Desse modo, praticamente ficou pela metade.