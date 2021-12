Saiba quanto GKay pagou por três dias de festa em sua Farofa

“Quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações (…) As pessoas têm que se divertir e se sentirem o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: ‘aproveitem aí’”, revela a atriz e influencer.

O evento segue nesta segunda-feira (6/12) e termina na terça-feira (7/12), com vários shows. Entre eles, Wesley Safadão, Zé Felipe, É o Tchan, Kevinho, Léo Santana e Simaria.