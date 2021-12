Simone passa por cirurgia, é colocada contra a parede sobre desempenho na cama e marido é questionado: “Alimentado”

A dupla de Simaria, Simone Mendes, comentou sobre as relações sexuais com o marido, Kaká Diniz, após realizar procedimento estético. Dessa forma, a sertaneja, que também já falou sobre quando perdeu a virgindade, comentou que fez uma abdominoplastia para diminuir o excesso de pele após perder peso. Ademais, um procedimento nas mamas também foi feito. Sendo assim, ela abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social, um dos questionamentos foi sobre a vida sexual.

Em seguida, ela afirmou: “Ele está bem alimentado. Antes de fazer a cirurgia, cuidei muito bem dele. E rápido. Já já ele vai alcançar a benevolência do Senhor”. Na rede social, Simone também destacou para uma fãs como ter confiança durante o matrimônio. “Tem que ser um livro aberto. Primeiro vocês precisam ser melhores amigos, depois vem o resto. Uma pergunta: a senha do celular de vocês são iguais?”, disse a cantora.

Simone, dupla de Simaria, também revelou perrengue chique que passou

Além disso, vale destacar que Simone, recentemente, também comentou sobre prisão nos EUA, enquanto ainda era adolescente: “Na época, se eu tivesse processado aquele povo, teria ganhado um bom dinheiro. Também não sei se cabia um processo. Nem procurei saber porque era muito novinha na época”, falou Simone em um vídeo inédito para seu canal do Youtube.

Dessa forma, segundo a cantora, que trabalhava para Frank Aguiar na época, afirmaram que ela estava com passaporte roubado. “Acho que fui presa com 15 ou 16 anos. Frank Aguiar vai fazer show nos Estados Unidos, toda a documentação perfeita. Chegando lá, na hora da entrevista com a Polícia Federal, me levaram para uma salinha. Achava que era para ver alguma coisa. Em seguida, vêm uns policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algemas. Dessa forma, eu começo a chorar. Imagina, nova, minha primeira vez no país. Para eles, meu passaporte era roubado“, disse Simone. Que coisa, né!?