TikTok Awards: saiba tudo sobre a premiação!

Com 20 categorias, há destaque para “Entregou tudo na For You”, “Renha de Viagem”, “Nunca foi coadjuvante”, “Hit do Ano”, “Fofoca? Aceito”, “Chegou brilhando” e “Profissão: Gamer”.

A cobertura do tapete vermelho ficará por conta de Foquinha. Na sequência, Sabrina Sato assume a apresentação da premiação oficial, que terá início às 20h. Além das duas, o palco também terá a presença de nomes como Camila Pudim, Nobru e Pequena Lo.

E não acaba por aí. O evento ainda promete grandes atrações musicais como Ludmilla, Zé Felipe, Marina Sena, considerada o mais novo talento revelação do TikTok, MC Don Juan, MC Davi, Niack, Deize Tigrona, MC Trope, Kawe, Dj Guuga, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Japãozin e Japinha Conde. E para abrilhantar ainda mais essa noite de celebração, o TikTok Awards contará com uma apresentação especial do mestre Caetano Veloso.

Também estarão presentes no evento nomes como Virgínia Fonseca, Camila Loures, Luara Fonseca, Bianca Dellafancy, Vitória Strada, Marcella Rica, Karen Jonz, Vittor Fernando, Lucas Guedez, Ramana Borba, Diego Cruz, Rael e Drik Barbosa.