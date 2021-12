Veja os artistas que cancelaram blocos no Carnaval em 2022

Segundo o G1, a cantora, que já havia feito o pedido à Prefeitura do Rio, optou pelo cancelamento devido os desdobramentos da pandemia. Durante o Show dos Famosos no último domingo (28/11) ela falou sobre o assunto.

“Eu só vou botar meu bloco na rua em 2023”, iniciou. “Em 2022 não vai ter bloco da preta, mas quando eu voltar vou pedir para o pessoal fazer um figurino igual para mim. Tem com, gente? Amei essa roupa, amei todo o look”, comentou ao ver a roupa de Mariana Rios que se inspirou em Katy Perry.

Flora Gil, mulher de Gilberto Gil e madrasta de Preta, também anunciou recentemente que o “Expresso 2222”, comandando pelo cantor, não desfilará pelas tradicionais ruas de Salvador.

Já na sexta-feira (3), foi a vez de Daniela Mercury anunciar que não irá se apresentar nas festas de rua no ano que vem. Considerada a rainha do axé, a cantora tinha em sua agenda dois dias em Salvador com o famoso “Bloco Crocodilo”.

“Sinto muito em anunciar isso, mas avaliamos bem a situação e chegamos à conclusão que o cenário é muito incerto. Já estou considerando que, na Bahia, o governo e a prefeitura não vão realizar o carnaval 2022, mesmo ainda não havendo anúncio oficial”, iniciou Daniela em nota.

“Apesar de estar mantido o carnaval de São Paulo, e o Pipoca da Rainha ser tão tradicional na folia paulistana, infelizmente não desfilarei em 2022. Se for mantida a liberação das autoridades sanitárias, tentaremos, na medida do possível, realizar shows e eventos durante todo o verão, sempre com limitação de público e com a exigência das duas doses da vacina”, finalizou.