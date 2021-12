Vídeo: ferido, homem picado leva cobra para porta de hospital

Um homem picado por uma cobra ficou deitado na porta do Hospital Regional do Gama (HRG) na noite dessa segunda-feira (27/12) aguardando atendimento. Em filmagem que circula nas redes sociais, o paciente aparece quase sem consciência com a cobra que o picou guardada dentro de uma sacola.

A situação ocorreu durante uma briga no portão do hospital que não se relacionava com a do homem picado. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), houve uma briga entre uma paciente da unidade com um vigilante. A mulher acusava o funcionário de agressão.

Para acabar com as discussões no local, os policiais que atenderam à ocorrência levaram os envolvidos na suposta agressão para a 20ª DP onde foi registrada a ocorrência. Já com relação ao homem picado pela cobra, foi pedido para que ele fosse conduzido para dentro do HRG.

O que diz a Secretaria de Saúde

Procurada, a direção do Hospital Regional do Gama disse “que não houve registro de agressão por parte do vigilante aos acompanhantes do paciente, que se exaltaram na unidade devido o atendimento estar restrito aos casos mais graves”. Segundo a pasta, o homem recebeu a pulseira branca, que não indica gravidade e, “inconformados com a classificação de risco, os acompanhantes começaram a agredir os vigilantes”.

A direção lamentou o episódio e ressaltou que tais práticas de agressão não condizem com os protocolos de treinamento recebidos pelos trabalhadores da unidade.

Com relação ao episódio envolvendo ao homem que foi picado pela cobra, a Saúde disse que “ele não foi levado à portaria da clínica médica – local que deveria ter sido encaminhado para receber o devido atendimento”. No entanto, diz a nota, “os acompanhantes não quiseram levá-lo à emergência e, diante da negativa, um vigilante foi até o box da clínica médica e acionou o médico plantonista. Foi então que o funcionário retornou ao local com uma cadeira de rodas, sentou o paciente e o levou até o médico”.

A vítima da cobra foi admitida e, de acordo com a Saúde, passou por cirurgia na manhã desta terça-feira (28).