Vídeo: marido é flagrado traindo por câmera que ele mesmo instalou

Uma mulher viralizou nas redes sociais, após contar que pegou seu marido traindo pela câmera acoploada na campainha que ele mesmo instalou em sua casa. Segundo ela, nas imagens, é possível ver a amante seminua saindo da casa da família. A mãe de dois @kaylie271, disse que o marido mentiu, dizendo que estava doente, para não viajar em família, segundo o Daily Star.

No vídeo, o homem sai da porta da frente, no que parece verificar se a “barra está limpa”, antes que uma mulher seminua saia para a varanda. A mulher então dá um beijo no homem enquanto ele aperta seu bumbum. Kaylie disse que “já viu o suficiente e tem todas as evidências de que precisava para dar um fora nele”.

“Quando seu marido está muito doente para ir na viagem em família que você planejou”, escreveu Kaylie na legenda do vídeo. O clipe acumulou milhões de visualizações online, e deixou muitas pessoas chocados com o comportamento do homem. Um escreveu: “Do jeito que ele a beijou, pensei que fosse você saindo para uma viagem em família. Ativar o espírito santo”. Outro disse: “Felizmente, ela tirou o lixo para você. É hora de coisas maiores e melhores na sua vida”. E um terceiro acrescentou: “A tecnologia é linda”.

Mais tarde, ela disse aos seguidores do TikTok que seu marido não mora mais lá. Ela brincou, dizendo que seu ex-marido não era muito inteligente, pois literalmente beijou a amante na frente de uma câmera que ele mesmo instalou. Ela também tinha algumas palavras a dizer sobre a amante. “Meu marido é o maior culpado e tem a maior parte da responsabilidade por abrir a porta de casa para ela, mas esta mulher passou por ela”, finalizou.

Assista, abaixo, ao vídeo (se não conseguir visualizar, clique aqui):