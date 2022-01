AC figura entre os estados que registraram mortes de pessoas trans em 2021, aponta estudo

O Acre aparece no ranking de estados com registros de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Isto quem diz é o levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e divulgado na última sexta-feira (28).

A pesquisa mostra que, somente em 2021, 135 travestis e mulheres transexuais e cinco homens trans foram mortos no país. Tais números colocam o Brasil em primeiro lugar no ranking de países que mais matam travestis e transexuais no mundo. Deste número, 78% das pessoas mortas identificadas na pesquisa eram profissionais do sexo.

Com relação a isto, o que mais impressiona é o fato de o país estar na primeira colocação há, pelo menos, 13 anos consecutivos. Dentre os estados, São Paulo foi o estado com mais homicídios (25). Em seguida, vem Bahia (13), Rio de Janeiro (12) e Ceará e Pernambuco com 11 óbitos. O Acre aparece em 21º lugar, que junto com Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, também registraram uma morte.

O número de assassinatos foi menor do que de 2020, quando foram registradas 175 mortes. Contudo, foi superior ao de 2019, ano pré-pandemia de Covid-19, quando foram contabilizados 124 óbitos.

O estudo foi realizado pela Antra com apoio de universidades como da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

NO ACRE

Em setembro de 2021 no Acre, a transexual Karol Souza foi encontrada morta dentro de casa. Ao que foi apurado na época, a hipótese era de que ela tirado a própria vida.