“Acreanos inesquecíveis”: músico realiza shows no AC para homenagear artistas que fizeram história

O músico Tony Ferreira realiza neste mês de novembro, em três municípios e na capital Rio Branco, o projeto “Acreanos inesquecíveis” para homenagear artistas que fizeram história.

Serão honrados em apresentações musicais alguns nomes como Da Costa, Jorge Cardoso, Tião Natureza, Geraldo Leite, Chico Pop e outros. Os eventos vão acontecer em Cruzeiro do Sul, Feijó, Xapuri e Rio Branco, nos dias 11, 12, 18 e 29, respectivamente, a partir das 18h30.

No Vale do Juruá, a programação será realizada no Teatro dos Nauas; em Feíjo, na Praça dos 3 poderes; e em Xapuri, na Praça São Gabriel. O local onde o show deve acontecer na capital Rio Branco ainda não foi definido.

As interpretações serão feitas por Tony Ferreira, Cris Nágila, Leonel Granjeiro e José Ribamar, além de outros artistas, com apresentação da radialista Nilda Dantas.

O projeto financiado pela Lei Aldir Blanc conta com presença de público e a exigência de medidas como uso de álcool e máscaras para evitar o contágio do novo coronavírus.

“Uma forma de homenagear pessoas importantes e não deixar que a história de cada uma delas morra. Conseguiram colocar a cultura musical do Acre em evidência”, disse o idealizador.