Após luta pela vida, Luciano Szafir faz desabafo emocionante e comove web: ‘Tive dor’

O ator Luciano Szafir, de 53 anos, abriu o jogo sobre como está se sentindo, após pegar Covid-19 pela terceira vez. Em suma, o pai de Sasha aproveitou para deixar os fãs em paz, afirmando que está bem.

Desse modo, por meio do Instagram, o artista afirmou ter pego Ômicron, variante da covid. Além disso, ele afirmou que está tomando as medidas de segurança, usando máscara e muito álcool em gel.

“Olá gente! Estou fazendo esse vídeo para desmistificar qualquer coisa, esclarecer… Realmente, eu peguei covid novamente. Ômicron (variante do vírus) pega muito rápido… Não sei em que momento foi, eu praticamente quase não saio. Quando eu saio, eu tô de máscara, álcool em gel o tempo todo… Literalmente, não sei”, afirmou o pai de Sasha, Luciano Szafir.

Por fim, o ator aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. Mas, mais do que isso, também os tranquilizou. “Mas eu quero falar que eu tô sem sintomas. Tive uma leve dor de cabeça, foi só isso… Logo logo eu já vou testar negativo com certeza! Beijo no coração de vocês e muito obrigado”, completou.

Vale lembrar que ano passado, Luciano Szafir pegou Covid-19 pela segunda vez. Entretanto, foi extremamente grave, e ele chegou a ser intubado após complicações.

Luciano Szafir ficou muito mal

Todavia, o pai de Sasha também precisou passar por algumas cirurgias. Inclusive, colostomia na região intestinal, após uma perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.

No entanto, se engana quem acha que isso é motivo de vergonha pra ele. Luciano Szafir desfilou na passarela da SPFW (São Paulo Fashion Week) mostrando sua bolsa colostomia. Na época, ele foi extremamente elogiado por sua atitude. Até o momento, Sasha não se pronunciou sobre o assunto, mas, felizmente, o ator está bem.