BBB22: Bióloga Jessilane promete entrar na casa ‘para fazer acontecer’

Jessilane foi a segunda participante de Goiás a ser anunciada no BBB22. Ela mora em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Durante o anúncio ela falou que disse que quer tudo, “menos sair da casa com nome de planta”. A sister prometeu ainda entrar na casa para “fazer acontecer”. Ela faz parte do grupo “Pipoca”.