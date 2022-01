Chuvas causam mais dez mortes em MG em apenas 24 horas; já são 19 desde início do período chuvoso

Com isso, subiu para 19 o número de vítimas no estado desde o início do período chuvoso, de 1º de outubro até agora.

Ruas ficaram alagadas em São Gonçalo do Rio Abaixo — Foto: Daniel Cota Acom PMSGRA / Divulgação

As últimas mortes confirmadas ocorreram em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central, Ervália, na Zona da Mata, Dores de Guanhães e Caratinga, no Vale do Rio Doce, e Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mortes no período chuvoso em MG Município Número de mortes Uberaba 1 Coronel Fabriciano 1 Nova Serrana 1 Engenheiro Caldas 1 Pescador 1 Montes Claros 1 Betim 1 Belo Horizonte 1 Dores de Guanhães 2 São Gonçalo do Rio Abaixo 1 Ervália 1 Caratinga 2 Brumadinho 5 TOTAL 19

Família inteira soterrada

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a chuva vitimou uma menina, de 11 anos, no último domingo (9). Um muro desabou, atingindo o quarto em que a garota dormia.

Também no domingo, duas pessoas morreram e pelo menos outras seis ficaram feridas após um talude desabar sobre diversas residências no Centro de Dores de Guanhães. A morte da outra vítima já havia sido confirmada nesta segunda pela Defesa Civil.

Chuvas fortes e desmoronamento de talude atingiram Dores de Guanhães — Foto: Jascon Oliveira/Arquivo Pessoal

Em Caratinga, foram registradas duas mortes por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade no domingo. Um homem, de 41 anos, morreu após o carro em que ele estava cair dentro do córrego São Vicente, no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. A outra vítima, de 28 anos, morreu após um deslizamento de terra atingir uma casa.