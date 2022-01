Com metas altas para 2022, Gabigol completa três anos no Flamengo de olho em títulos, recordes e Copa

Uma das razões para a pressa de Gabigol entrar em forma é a convocação para os jogos do Brasil contra o Equador, dia 27 de janeiro, e contra o Paraguai, dia 1º de fevereiro, pelas Eliminatórias. A lista do técnico Tite sai na próxima sexta-feira.

No Flamengo, Gabigol tem agora um novo comandante: Paulo Sousa. No último sábado, quando o elenco principal ainda não havia se apresentado, o atacante e o técnico tiveram uma conversa mais longa e fizeram planos para a temporada.

Além da Copa do Mundo e da tentativa de voltar a uma final da Libertadores, no radar do artilheiro está sempre, além dos títulos, a tentativa de alcançar recordes e melhorar os que já têm, como o de maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores com 22 gols.

Se mantiver a média de 34 gols por ano desde que vestiu rubro-negro, Gabigol, que já marcou 104 gols no clube, chegará perto de entrar no top 10 dos maiores artilheiros da história do Flamengo – atualmente o décimo no ranking é Índio (décadade de 50), que marcou 142 vezes.