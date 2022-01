Comércio exterior do Acre em 2021 teve superávit de mais de US$ 45 milhões, diz Fórum de Desenvolvimento

O Observatório do Fórum de Inovação e Desenvolvimento do Acre, órgão do sistema federação das Indústrias (Fieac), informou, na tarde desta sexta-feira (7), que a balança comercial do Estado fechou o ano de 2021 com saldo positivo. Em dezembro de 2021, de acordo com os números, a tendência se manteve em relação aos meses anteriores com um saldo estimado em mais de US$ 3,3 milhões, o que equivale, coma cotação atual da moeda norte-americana, a quase R$ 19 milhões.

Em relação a todo o ano de 2021, os números mostram que o Acre exportou US$ 48,838 milhões e importou, US$ 3,741 milhões, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 45,097 milhões. Isso representa em relação ao comércio exterior estadual, superando em 21,8% o resultado de 2018, que foi de US$ 37,038 milhões, até aqui o melhor resultado.

Os produtos acreanos mais exportados foram:

– Madeira e derivados (33,2%);

– Castanha (25,2%);

– Soja, milho e derivados (16,7%);

– Bovinos e derivados (14,0%);

– Suínos e derivados (4,3%) foram os produtos que lideraram as exportações em 2021.

De acordo com o observatório, as exportações de madeira e derivados e castanha do Brasil foram os principais itens da pauta. Os dois produtos extraídos das florestas representaram mais de 58% de tudo o que o estado exportou no ano.

Em relação ao ano de 2020, os destaques foram as exportações de castanha, com aumento de 242,3% e as de soja, o milho e derivados que aumentaram 152,4%. Em 2021, os maiores destinos foram os Estados Unidos com 23%, Peru com 18% e Hong Kong com 12%, revela o Fórum.