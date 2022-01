Derrotado por Juliette no Melhores do Ano, Atila manda recado para a ex-BBB

No último domingo (2), Juliette venceu o prêmio de personalidade digital no Melhores do Ano, premiação da TV Globo. A vencedora do BBB 21 teve como concorrentes o ator Ary Fontoura e o cientista Atila Iamarino, que se manifestou na web.

“Parabéns pelo prêmio e obrigado pela homenagem no domingo. Não pude participar e aplaudir da plateia pelo melhor motivo do mundo (cuidar do filhote), agradeço pessoalmente em alguma outra oportunidade”, escreveu o famoso no Twitter nesta segunda-feira (3).

“Muito obrigada, cara. Sou fã”, respondeu Juliette. Durante a cerimônia, a ex-BBB teceu elogios ao cientista. “Por toda contribuição, por nos defender de tanta informação errada nessa pandemia, esclarecer o povo brasileiro tão carente de informação”, apontou a morena.

Vale lembrar que durante o evento, Paulo Vieira brincou com o fato de Ary, que tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram, competir com Juliette, que passou dos 33 milhões. “Senhor Ary, não quer fazer o discurso que ia fazer? Finge que já ganhou”, ironizou o comediante.