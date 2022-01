Em nota de pesar, Gladson Cameli lamenta morte de Frei Heitor: “Descanse em paz”

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas-AC) lamentou a morte de Frei Heitor Maria Turrini, aos 95 anos.

Em nota, disparada pela Secretaria de Comunicação (Secom) e assinada por Gladson, trata-se de um momento de ‘grande dor’.

Confira nota na íntegra

Com profundo pesar, o governo do Estado do Acre lamenta a morte do Frei Heitor Maria Turrini, aos 95 anos, ocorrida neste sábado, 8, em Rio Branco.

Frei Heitor, natural de Maserno di Montese, Modena, na Itália, dedicou-se durante 60 anos aos mais necessitados, além de lutar pela preservação ambiental.

O religioso tornou-se alguém de grande relevância no município de Sena Madureira. Atualmente estava afastado das atividades religiosas por conta da saúde frágil.

Neste momento de grande dor, pela perda do Frei Heitor, homem que muito contribuiu com o nosso estado do Acre, rogamos para que Deus leve o consolo necessário aos fiéis, amigos e familiares.

Descanse em paz, Frei Heitor.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Acre