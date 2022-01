Em operação conjunta, PM e PC capturam acusado de estupros na zona rural de Sena Madureira

Uma operação conjunta desenvolvida na manhã desta terça-feira (11), por policiais Civis e Militares de Sena Madureira resultou na captura de um homem acusado na prática de pelo menos quatro estupros na zona zona rural de Sena.

De acordo com as investigações, ele estava atuando na região do km 38, da BR-364, sentido Sena a Rio Branco. Dentre as vítimas, está uma mulher grávida de 4 meses.

Segundo informou o Tenente Fábio Diniz, o suspeito agia com bastante frieza. “Já conseguimos identificar duas vítimas desse acusado e recomendamos que as outras pessoas procurem a Delegacia. Ele agia friamente tanto é que uma das mulheres está no quarto mês de gestação. A operação foi bem sucedida”, salientou.

Por mais de 20 dias, o serviço de inteligência da Polícia vinha atuando para coletar os elementos necessários e prender o infrator.

Contra ele havia também um mandado de prisão expedido pela juíza Andreia Brito, da comarca de Rio Branco.

Nessa investida, um comparsa conseguiu fugir pra dentro da mata, mas outros dois foram presos suspeitos de tráfico de drogas.