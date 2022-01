Empresário do comércio está otimista com perspectivas de retomada, diz Fecomércio/AC

“O empresário do comércio está otimista com as perspectivas de uma pequena recuperação econômica”. As considerações foram do consultor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó, que, na manhã desta quinta-feira, 27, comentou o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), divulgado no início desta semana pela Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo Garó, desde março de 2020, o Icec vinha apresentando resultados desfavoráveis, resultado das medidas de isolamento e encerramento compulsório das atividades originadas pela pandemia.

“Para o comércio, as condições atuais indicaram aumento da confiança, tanto no setor, quanto na própria empresa, obtendo resultados que ultrapassam os 100 pontos, o que é um bom indicativo”, explicou Garó, que disse ainda que, da mesma forma, as expectativas do comércio são vistas como positivas. “O que indica que as medidas econômicas adotadas vêm contribuindo com o cenário, nem como o otimismo com o próprio setor e com as atividades de seu negócio”.

Além disso, ainda de acordo com Egídio, uma grande parte das empresas afirma que devem contratar funcionários como medida de investimento, além do provisionado para expansão dos negócios. “Na última edição do Icec, o índice regional que mais se destacou foi aquele registrado na região Norte do País. Contudo, a variação mensal e a variação anual foram as menores”, explicou.

Garó afirmou que, na composição destes índices, as condições atuais da economia indicaram que houve um pouco de melhora. “Mas ainda não o suficiente para a expansão da atividade e os investimentos necessários e, em resumo, apontam para zona de satisfação positiva; em toda a região, tanto as condições atuais da empresa, a intenção de investimentos, a expectativa de contratação de funcionários e a expectativa do empresário com relação ao seu setor são positivas”.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, os resultados da pesquisa refletiram o avanço da vacinação e a consequente relativa volta à normalidade. “Mesmo com a propagação da variante Ômicron, a vacina tem garantido um impacto menor da covid-19 na população, com sintomas mais leves e redução da taxa de mortalidade. Esse sentimento de segurança vem contribuindo para que os empresários já enxerguem uma pequena melhora nas condições econômicas, no curto prazo”, avaliou.

Expectativa de novas contratações

A pesquisa mostrou ainda que os empresários estão mais otimistas quanto à geração de empregos. Entre os itens que analisaram as intenções de investimento dos comerciantes, a maior satisfação foi em relação à Contratação de Funcionários (137,2 pontos), indicador com também maior crescimento mensal dentre os desta categoria (+5,0%). A maior parte dos empresários (68,9%) demonstrou intenção de aumentar sua contratação, sinalizando que a recuperação do mercado de trabalho deve continuar.

“É importante observar em qual categoria a empresa está inserida, pois cada uma é impactada de forma diferente pelos movimentos econômicos. Mas é possível observar que a maior parte dos empresários está mais confiante com relação à economia e especificamente sobre os desdobramentos em seu próprio negócio”, apontou a economista da CNC responsável pelo estudo, Catarina Carneiro da Silva.

A percepção de melhora na economia apareceu tanto nas condições atuais do País quanto nas expectativas. Com relação ao momento atual, o maior incremento deste subitem foi na percepção da economia, com crescimento de 2,3%, após quatro meses de queda. Para 54,7% das empresas, a expectativa é que a economia melhore ligeiramente no futuro.