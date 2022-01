Faustão expõe contrato de filho na Band e não deixa barato: “Tem cobrança”

Prestes a começar seu novo projeto na Band, o apresentador Faustão abriu o jogo e revelou como é trabalhar com seu filho, João Guilherme. Sendo assim, em entrevista ao podcast Rap 77, o veterano afirmou que confia em seu filho. Além disso, afirmou que o menino herdou o talento para TV.

Mas, o que surpreendeu foi quando o comunicador afirmou que deu ao filho um contrato por hora trabalhada. “Ele vai fazer 18 [anos] agora. Ele começou falando: ‘Tem nem contrato ainda?’. Seu contrato vai ser por hora”, explicou.

Por fim, Faustão garantiu que não dará moleza só porque é seu filho, e irá sim, cobrar responsabilidade dele. “Não pode dar moleza. Jeito ele tem, não iria expor meu filho se não tivesse condição. Tem cobrança e maldade. Filho de cantor tem que cantar melhor que o pai”, encerrou.

Faustão revela não sentir mágoa da Globo

Além disso, Faustão falou sobre sua saída da Globo, principalmente por ter sido tirado do ar sem mais nem menos.

“Isso aí é uma coisa normal [a saída]. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos”, disse Faustão ao podcast Rap 77.

Mas não para por aí! O apresentador afirmou que assinou com a Band, quando ainda estava no maior canal do país. Dessa maneira, ele não julga o que aconteceu.

“A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente”, afirmou ele, mostrando maturidade.