Grupo Acrobartes lança oficina de tecido acrobático para iniciantes no Acre; saiba tudo!

POSSE

Matheus Soares de Oliveira de 24 anos é o mais novo Policial Rodoviário Federal e a família está só felicidade com sua aprovação e posse. Matheus passou três meses em Florianópolis para o curso de formação policial da Polícia Rodoviária Federal. A família acreana desembarcou na capital catarinense na ultima semana para participar da formação de Matheus. No dia 29 de dezembro Matheus Oliveira tomou posse em Rio Branco e no dia 09 a família fez uma grande festa para comemorar. Sucesso!

ESTADOS UNIDOS

A jornalista Celis Fabricia realizou seu sonho de ver neve, a comunicadora está em Rutland, Massachusetts nos Estados Unidos.

GLAMOUR

No glamour desta semana a maravilhosa Karla Andrea Fernandes posando em ensaio para sua loja, a K& K Bijoux na praia da Bahia.

NIVER

Quem trocou de idade na quinta – feira (06 ) foi a jornalista e empresaria, Nara Karoline que comemorou a data com as filhas em João Pessoa – PB. Parabéns Narinha!

NIVER

No dia 06 também foi o dia da jornalista Mônica Araújo que comemorou a data em São Paulo. Parabéns amiga!

CLÍNICA ANA CAROLINA ALMEIDA

Você agora pode aproveitar todos os benefícios da estética para ter uma linda pele e um belo corpo pagando em até 10 x sem juros na Clínica da Dr. Ana Carolina Almeida.

Marque sua avaliação: 68 – 3226-6316/99927-1511

OFICINA DE TECIDO ACROBÁTICO

O grupo Acrobartes realiza no período de 15 a 29 de janeiro a Oficina de Tecido Acrobático para iniciantes. As aulas serão ministradas pelo instrutor Aldemir Ferreira, o Chocolate, e acontecerão às quintas e sábados, na casa de Cultura Memórias Vivarte, apoiadora da ação.

O tecido acrobático é uma modalidade nascida do circo. A atividade mistura a força e a beleza dos movimentos aéreos e não tem restrições aos praticantes. É necessário apenas o uso de roupas para prática de exercícios físicos e a curiosidade para aprender uma nova atividade.

Os benefícios são diversos: flexibilidade, resistência, superação do medo de altura, além de trabalhar a expressão artística, a respiração e a autoconfiança.

Serviço:

Oficina de Tecido Acrobático Acrobartes – Iniciante

Instrutor: Aldemir Ferreira (Chocolate)

Data: 15 a 29 de janeiro

Às quintas, das 15h às 17h e aos sábados das 9h às 12h

Local: Casa de Cultura Memória Vivarte (Rua Tapajós, 508, Isaura Parente)

Público: A partir de 12 anos

Investimento: R$130

Inscrições: (68) 98401-1071 e @acrobartes_oficial

POSSE MPAC

No dia 24 deste mês às 18h30min acontece a Sessão Solene de Posse Virtual do Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral e Conselho Superior do MPAC.

PROMOÇÃO DE TRANÇA

Aproveite a promoção e arrase com as belas tranças da Luxo Vip.

SUAV

Depilação de qualidade, menos dor e ótimo preço você só encontra na SUAV.

Contato:

@suavriobranco