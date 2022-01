Homem recupera moto que havia sido furtada enquanto se divertia em casa de shows na virada do ano; polícia registrou caso

O dono de uma motocicleta, de cor preta, conseguiu localizar seu veículo que havia sido furtado na virada do ano, enquanto ele se divertia numa casa de shows no município de Cacoal.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia junto ao boletim de ocorrência, na noite de 31 de dezembro de 2021, a motocicleta havia sido estacionada em frente ao CEEJA, na avenida São Paulo, e o proprietário foi até uma casa de ‘shows’ nas proximidades.

Depois, quando retornou para ir embora, percebeu que o veículo não estava mais no local. Sendo assim, procurou a delegacia de Polícia Civil (PC) onde fez o registro da ocorrência.

Contudo, já na tarde de segunda-feira, 03, o proprietário recebeu a informação de que sua motocicleta estaria abandonada na Avenida Porto Velho, nas proximidades da Câmara Municipal.

Imediatamente acionou a Polícia Militar (PM), via 190, que foram ao local. Chegando lá, se depararam com o mesmo veículo que havia sido furtado. Após colherem as informações, a motocicleta foi encaminhada à delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência de recuperação.